Quem era Diaba Loira, a blogueira do crime morta no Rio

Criminosa tinha mais de 150 mil seguidores no Instagram e no TikTok. Ela publicava uma série de fotos fazendo referência à facção TCP (Terceiro Comando Puro), da qual fazia parte após deixar o CV (Comando Vermelho).

Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, conhecida como "Diaba Loira", narrava a vida no crime para milhares de seguidores nas redes sociais e se alinhou a facções após sofrer uma tentativa de feminicídio. Ela foi morta a tiros na madrugada de ontem no Morro do Fubá, zona norte do Rio de Janeiro.

Diaba Loira rebateu seguidores do CV em publicação no último dia 3. "Para vocês que estão vindo mandar gracinha, falando do CV. Essa guerra de vocês é perdida. [...] Se tiver cansado de ser obrigado por um 'bagulho' que vocês não querem, obrigado de tipo assim, ser oprimido no bagulho, pula para gente na pureza. Se vir na pureza, se vir na mancada é daquele jeito. [...] A gente pode ter perdido alguém, mas e vocês? Perderam bem mais".

Perfis agora fazem publicações lamentando morte de Eweline. "Sempre será lembrada, minha irmã querida. Você é uma pessoa incrível, independente do seu caminho. Você sempre vai estar no meu coração", diz um dos posts, acompanhado de uma série de fotos da criminosa.

Natural de Santa Catarina, ela aderiu à criminalidade após sofrer uma tentativa de feminicídio de um ex-companheiro em 2022. Na ocasião, ela ficou ferida no pulmão e passou por uma cirurgia. Após se recuperar, deixou seu estado de nascimento e se mudou para o Rio, onde primeiro se associou ao CV.