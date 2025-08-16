Criminosa conhecida como 'Diaba Loira' é morta a tiros

Eweline Passos Rodrigues, conhecida como "Diaba Loira", foi morta a tiros durante um confronto entre facções criminosas no Morro do Fubá, zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada de sexta (15). A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

O tiroteio envolveu traficantes do CV (Comando Vermelho) e do TCP (Terceiro Comando Puro), facção que Eweline havia se filiado após deixar o CV. Trata-se do quinto episódio de violência registrado na região, que vive uma intensa disputa territorial entre os criminosos rivais.

Faccionada, de 28 anos, foi encontrada em Cascadura, quilômetros de distância da área do confronto. Imagens do corpo circulam pelas redes sociais.