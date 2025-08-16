Grupo de homens do Legendários é atacado por abelhas

Um grupo de homens cristãos, Legendários foi atacado nesta sexta-feira (15) por um enxame de abelhas durante um evento em Caldas Novas (GO).

Dezenas de integrantes foram picados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Samu foi chamado para prestar os primeiros socorros. Outros três médicos que estavam no local também ajudaram no atendimento às vítimas.

Dez pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde. O paciente em estado mais grave precisou receber oxigênio por cateter na UPA de Caldas Novas. Ele foi liberado na noite de ontem, informou a secretaria.