Al Gore lamenta postura “esquizofrênica” dos EUA

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ativista ambiental Al Gore disse que a postura do próprio país em relação à crise climática é “esquizofrênica”. O compromisso com a redução de gases de efeito estufa tem mudado sempre que há um novo ocupante na cadeira presidencial.

No primeiro mandato - entre 2017 e 2020 - Donald Trump retirou os EUA do Acordo de Paris, que tem como principal objetivo limitar o aquecimento global a 1,5°C. Com a vitória de Joe Biden nas eleições seguintes, o país voltou ao acordo. Uma nova saída foi anunciada no início do segundo mandato de Trump em janeiro deste ano.

“É lamentável que os Estados Unidos tenham tido uma abordagem esquizofrênica em relação à crise climática, alternando entre presidentes democratas e republicanos. Isso está longe de ser o ideal”, disse Al Gore.