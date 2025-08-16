Arma usada para matar gari é de delegada mulher de empresário

A arma utilizada para atirar no gari Laudemir de Souza Fernandes, em uma rua da região oeste de Belo Horizonte, está registrada no nome da delegada Ana Paula Balbino Nogueira.

Ela é esposa do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, que está preso sob suspeita pela morte do gari após uma briga de trânsito no início da semana. Ele foi preso em flagrante na segunda-feira (11), horas após a morte de Laudemir.

Procurado, o advogado do suspeito não retornou. A reportagem não conseguiu contato com a defesa da delegada.