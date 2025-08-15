Polícia diz que Hytalo Santos teria plano para fugir do Brasil

O influenciador foi detido junto ao marido Israel Nata, conhecido como Euro, em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

A polícia de São Paulo diz que havia a suspeita de que o influenciador Hytalo Santos pudesse fugir do Brasil. Por isso, agiu para cumprir o mandado de prisão preventiva nesta sexta-feira (15).

Autoridades afirmam ter sido encontrado um veículo da Paraíba que seria usado para a fuga do casal, que ocorreria por meio de Foz do Iguaçu (PR) ou por outro município fronteiriço no Sul.

As informações foram divulgadas pelo delegado Fernando David, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). "Até onde sabemos, [eles estavam] apenas com os RGs. Mas, normalmente, quem sai por via terrestre, não precisa exibir o passaporte", diz David.

Hytalo foi encaminhado para o Deic e permaneceu em silêncio durante toda a tarde. Por volta de 16h20, foi levado para a 1ª DP de Carapicuíba. No sábado, deve passar por uma audiência de custódia, entre 8h e 9h da manhã. Após, deve ser encaminhado para o CDP Carapicuíba.