Homem é internado após se envolver em briga na igreja

Um homem teve de ser internado em um hospital particular em Brasília, após se envolver em uma briga dentro de uma igreja no Gama, no Distrito Federal.

Segundo a família, a confusão começou durante a missa da Paróquia São Sebastião, quando Edivan Santos pediu ao padre em voz alta que "intercedesse pela Palestina". A esposa, Elizabeth Souto, contou ao G1 que Edivan insistiu no pedido, mas um homem identificado como Julio Silva Neto, de 44 anos, se aproximou, irritado, e o puxou pelo braço. A intervenção se transformou em uma briga de fato. Como resultado, Edivan rompeu quatro ligamentos do joelho e passou por cirurgia.

No boletim de ocorrência, segundo informações do G1, Julio Silva Neto disse que estava na missa de sétimo dia de um amigo quando "um desconhecido, aparentemente embriagado, começou a gritar e tumultuar". Ele afirma que pediu para o homem parar e sair da igreja, mas foi agredido com dois socos. Julio conta que, para se defender, pegou o homem pela camisa, o jogou no chão e revidou com outros dois socos.