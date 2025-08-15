Influenciador Hytalo Santos é preso

O influenciador Hytalo Santos foi preso, na manhã desta sexta-feira (15), em Carapicuiba, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada pela promotora Ana Maria França, do Ministério Público da Paraíba. A princípio, a informação era de que Hytalo havia sido preso em Cotia.

A defesa do influenciador não havia sido localizada até a publicação deste texto.

Ele ganhou destaque na última semana após o youtuber Felca o acusar de lucrar com exposição sexualizada de adolescentes, é investigado pelo Ministério Público da Paraíba desde dezembro de 2024 por suspeita de exploração de crianças e adolescentes e por trabalho infantil.