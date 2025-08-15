Influenciador Hytalo Santos é preso
| Tempo de leitura: 1 min
O influenciador Hytalo Santos foi preso, na manhã desta sexta-feira (15), em Carapicuiba, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada pela promotora Ana Maria França, do Ministério Público da Paraíba. A princípio, a informação era de que Hytalo havia sido preso em Cotia.
A defesa do influenciador não havia sido localizada até a publicação deste texto.
Ele ganhou destaque na última semana após o youtuber Felca o acusar de lucrar com exposição sexualizada de adolescentes, é investigado pelo Ministério Público da Paraíba desde dezembro de 2024 por suspeita de exploração de crianças e adolescentes e por trabalho infantil.
Nesta quinta (14), Hytalo Santos se pronunciou pela primeira vez após a divulgação do vídeo do youtuber Felca, que expôs casos de exploração de crianças e adolescentes. Em nota encaminhada à CNN, Hytalo repudiou as acusações de exploração. "Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes."
O influenciador afirmou ainda que nunca ocultou ou obstruiu investigações. "Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção."
"Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida", acrescentou.
Hytalo disse ainda que todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo.
(*) Atualizada às 12h10