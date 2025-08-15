Trump e Putin se reúnem para tratar de trégua na Ucrânia

Os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin vão se reunir no Alasca, na tarde desta sexta-feira (15) - horário de Brasília -, para discutir uma tregua na guerra da Ucrânia, que já dura três anos e meio. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, que não foi convidado para o encontro, teme que Trump possa tentar forçar Kiev a fazer concessões territoriais.

Trump está pressionando por uma trégua na guerra. Já Putin vê a reinião como uma grande vitória, já que ele pode usála para dizer que Moscou voltou ao seu lugar de direito na mesa principal das discussões.

Trump, que chegou a dizer que acabaria com a guerra da Rússia na Ucrânia em 24 horas, já admite que a situação é mais tensa do que se mostra. Ele afirmou, porém, que se suas conversas com Putin forem bem-sucedidas, a conversa que virá com Zelenskiy seria ainda mais importante do que seu encontro com Putin.