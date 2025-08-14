Botafogo marca aos 14s e vence LDU sob olhares de Ancelotti
| Tempo de leitura: 2 min
O Botafogo fez um gol com 14 segundos de jogo e venceu a LDU, por 1 a 0, no Nilton Santos, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O "apressadinho" foi Artur, em um lance que deu mais tranquilidade e deixou a torcida eufórica logo de cara.
Mas o Botafogo fez um segundo tempo ruim, o que não deixa conforto para o embate de volta. O time de Davide Ancelotti agora pode até empatar na altitude de Quito que se classificará às quartas de final.
O jogo de volta será na quinta-feira da semana que vem, às 19h (de Brasília). Antes, o Botafogo tem pela frente o Palmeiras, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. O jogo será às 20h30 de domingo.
Pai do treinador do Botafogo e técnico da seleção, Carlo Ancelotti viu pela primeira vez um jogo do filho in loco, desde que Davide assumiu o comando alvinegro.
Para o Botafogo, o jogo também serviu de reencontro com o técnico Tiago Nunes, hoje na LDU. Ele passou pelo clube na derrocada do Brasileiro de 2023 e foi demitido durante o Carioca 2024.
O gol do Botafogo saiu mais rápido do que o tempo que Usain Bolt completou a prova dos 200m rasos, no mesmo estádio Nilton Santos, nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016 ? 19,78s.
Com 14 segundos, o Botafogo já tinha roubado uma bola no meio-campo, tentado invadir a área com Montoro. Na sobra, Alex Telles fez a bola viajar até Artur. Tapa certeiro na saída do goleiro.
Só não deu para ser mais rápido que Bolt nos 100m: o ouro para o jamaicano em 2016 veio com 9,81s.
O gol cedo não representou domínio amplo e irrestrito por parte do Botafogo. O jogo ficou intenso e lá e cá. Artur, por exemplo, quase ampliou, de cabeça.
Mas a LDU teve duas chances claras de fazer o gol. A primeira, com um voleio espetacular de Cornejo. John defendeu.
Na segunda, o goleiro saiu meio atabalhoado, trombou com adversário e a bola sobrou para Villamíl. A batida por cobertura só não virou gol porque Vitinho salvou quase em cima da linha. Boa leitura do lateral-direito.
Além do susto, a nota negativa do primeiro tempo foi a substituição forçada de David Ricardo. O zagueiro saiu machucado e deu lugar a Marçal.
Ficha técnica
Botafogo
John, Vitinho, David Ricardo (Marçal), Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo (Allan), Marlon Freitas, Savarino (Nathan Fernandes), Montoro (Joaquín Correa) e Artur (Matheus Martins); Arthur Cabral. T.: Davide Ancelotti.
LDU
Gonzalo Valle, Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina, Quiñonez e Bryan Ramírez (Erique); Gruezo, Cornejo (Alvarado) e Villamíl; Medina (Estrada), Alzugaray (Pastrán). T.: Tiago Nunes.