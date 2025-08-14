Caso Ultrafarma amplia lista de desgastes de Tarcísio de Freitas

A revelação de um esquema de corrupção na Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo, que pode ter movimentado R$ 1 bilhão em propinas, deu nova munição à oposição de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e pressionou o governo a dar respostas à crise.

Tarcísio não fez comentários sobre o tema e, desde que a operação foi deflagrada, nesta terça-feira (12), não se submeteu a nenhuma entrevista coletiva em que pudesse ser questionado sobre o assunto.

O governador tenta se distanciar das críticas recebidas no último mês por sua reação inicial ao tarifaço imposto por Donald Trump, quando tentou intermediar uma negociação entre Jair Bolsonaro (PL) e o STF (Supremo Tribunal Federal) e demorou a condenar os impactos econômicos das ações de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente.