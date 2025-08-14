Defesa Civil emite alerta para baixa umidade do ar no Estado

A Defesa Civil de São Paulo acionou, pela primeira vez, o sistema cell broadcast para alertar a população sobre a baixa umidade do ar e o risco para incêndios, nesta quinta-feira (14).

Segundo o órgão estadual, 82 cidades das regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, ficaram com índices de umidade abaixo dos 12%. O número é considerado estado de emergência pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Os sintomas mais comuns relacionados à baixa umidade são ressecamento de mucosas que podem ocasionar complicações alérgicas e respiratórias, aumento de doenças respiratórias pré-existentes, como asma, bronquite, rinite e enfisema, sangramento pelo nariz, espirros, tosse, dificuldade para respirar.