Defesa Civil emite alerta para baixa umidade do ar no Estado
A Defesa Civil de São Paulo acionou, pela primeira vez, o sistema cell broadcast para alertar a população sobre a baixa umidade do ar e o risco para incêndios, nesta quinta-feira (14).
Segundo o órgão estadual, 82 cidades das regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, ficaram com índices de umidade abaixo dos 12%. O número é considerado estado de emergência pela OMS (Organização Mundial da Saúde).
Os sintomas mais comuns relacionados à baixa umidade são ressecamento de mucosas que podem ocasionar complicações alérgicas e respiratórias, aumento de doenças respiratórias pré-existentes, como asma, bronquite, rinite e enfisema, sangramento pelo nariz, espirros, tosse, dificuldade para respirar.
Pode ocorrer também o ressecamento da pele, irritação dos olhos, com vermelhidão, ardência, coceira e aumento das conjuntivites alérgicas.
No fim do mês de julho, a Defesa Civil municipal já havia emitido, também pela primeira vez no ano, um alerta para baixa umidade relativa do ar na capital paulista.
De acordo com o órgão, o índice na cidade de São Paulo estava em torno de 14%, no dia 29 daquele mês.
Quando a umidade do ar estiver abaixo de 30%, algumas medidas podem ser adotadas para reduzir os impactos à saúde:
- Evitar exercícios físicos ao ar livre;
- Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e/ou recipientes com água;
- Permanecer em locais arejados e protegidos do sol;
- Hidratar-se com frequência;
- Usar soro fisiológico nas narinas;
- Usar solução lubrificante ocular;
- Evitar aglomerações;
- Crianças menores de cinco anos, idosos e gestantes devem ter atenção redobrada às recomendações acima, assim como pessoas com comorbidades.