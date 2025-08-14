CazéTV acerta retorno de Fernanda Gentil a partir de 2026

A CazéTV acertou com a apresentadora Fernanda Gentil, que havia deixado o canal após a cobertura das Olimpíadas de Paris. Gentil acertou com a plataforma por três anos. Ela iniciará os trabalhos, de fato, em janeiro de 2026.

O acerto representa uma "volta para casa" da apresentadora, que já trabalhou na CazéTV em eventos como a Copa do Mundo Feminina e nos Jogos Olímpicos de Paris.

Ela deixou um recado aos fãs em seu Instagram ao anunciar a novidade.