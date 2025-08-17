Arroz do Azerbaijão

Dos vídeos de culinária que tenho visto nos últimos tempos, os do Azerbaijão vêm me encantando. O país, com pouca visibilidade na mídia, é uma república que já fez parte da antiga URSS. Tem 10 milhões de habitantes, sua capital é Baku e os vizinhos são Armênia, Geórgia, Irã e Rússia. É banhado pelo Mar Cáspio e pontuado de lagos piscosos. Sua geografia espetacular é reconhecível pelas montanhas nevadas no inverno rigoroso e planícies que lembram contos de fada na primavera.

A culinária está mais próxima daquela do Oriente Médio, devido à especificidade de sabores e à técnica de preparo dos alimentos. Uma característica é a adição de muitas especiarias. As comidas azerbaijanas são tradicionalmente feitas em utensílios e panelas de cobre e servidas em tigelas, travessas e pratos do mesmo material. Isso conta a favor, faz diferença.

Berinjela , tomate , pimentão , espinafre , repolho, cebola, beterraba , rabanete, pepino e feijão verde encontram-se no rol dos ingredientes mais comuns. Arroz e trigo são amplamente utilizados. Hortelã , coentro, erva-doce, manjericão, salsa, tomilho, cebolinha e agrião com frequência acompanham os pratos com cordeiro, boi e aves.