Viih Tube revela que Eliezer fez vasectomia

Viih Tube revelou que o marido, Eliezer, passou por uma vasectomia após o nascimento do segundo filho do casal, Ravi, de 9 meses. O casal também é pai de Lua, de 2 anos.

"Antes, a gente até queria ter três, mas depois que eu vi a rotina, os cuidados com dois dentro de casa, não deu vontade de ter um terceiro", revelou a influenciadora em conversa com seguidores no Instagram.

"Eu ficava em dúvida se eu queria engravidar de novo, se eu queria adotar, mas não quero ter um terceiro. Pode ser que eu mude de ideia daqui a muitos anos, pode, mas pode ser que não. Eu apostaria no não. O Eli acha que ainda vou mudar de ideia. Mas eu realmente acho que não."