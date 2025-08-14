Jovem zagueiro treina bem e é o novo queridinho de Zubeldía

Um zagueiro do sub-20 começa a despertar a atenção do time profissional do São Paulo: Isac, de 19 anos. O jovem tem chamado atenção de diretoria e comissão técnica durante os treinamentos com o time profissional. Isac tem subido com frequência para treinar com o elenco de cima, assim como outros atletas da categoria sub-20.

O São Paulo ainda não vê o atleta pronto para assumir uma posição na equipe de cima, mas tem se surpreendido com os treinos da joia. Ele é, nesta quinta-feira (14), o primeiro da "fila" em caso de necessidade para Hernán Crespo.

A ascensão fez Isac tomar o lugar de Igão, que era o queridinho do ex-técnico Luis Zubeldía e segue no sub-20.