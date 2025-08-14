Bahia paga multa e contrata Kauê Furquim, do Corinthians

O atacante Kauê Furquim, joia de 16 anos das categorias de base do Corinthians, está de saída para o Bahia.

Nas últimas horas, o Bahia efetuou o pagamento da multa rescisória nacional de R$ 14 milhões prevista no contrato do jovem e acertou sua transferência.

Embora ainda integrado ao departamento de base, Kauê chegou a ser relacionado para partidas do Brasileirão, ficando no banco de reservas contra Ceará e Fortaleza. O atacante agrada Dorival Jr e vinha treinando com o elenco profissional no CT Joaquim Grava.