Lula defende cassação de Eduardo Bolsonaro: 'traição da pátria'

O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (14) que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) está "traindo o país" e defendeu a cassação dele.

"Ele [o ex-presidente Jair Bolsonaro] mandou o filho para os EUA. Filho que é deputado federal e vocês [deputados] têm que pedir a cassação dele porque ele está traindo o país. Esta é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá para instigar os americanos contra nós. Não dá para a gente ficar quieto", disse Lula, durante discurso em Pernambuco.

O presidente participava da cerimônia de inauguração da Fábrica de Hemoderivados da Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia), na cidade de Goiana, Zona da Mata Norte pernambucana.