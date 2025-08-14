Polícia tenta cumprir mandado, mas casa de Hytalo estava vazia

Oficiais estiveram na casa do influenciador Hytalo Santos nesta quarta-feira, por ordem da Justiça, e encontraram a residência vazia, trancada e com uma máquina de lavar ainda funcionando, além de objetos infantis espalhados. Assim, o mandado não foi cumprido.

A Folha de S.Paulo apurou que a suspeita é que a informação da busca e apreensão teria vazado, dando tempo assim para que os objetos alvos da investigação tenham sido levados por Hytalo ou pessoas ligadas a ele.

Ele é investigado pelo Ministério Público paraibano desde o ano passado sob suspeita de exploração de crianças e adolescentes. Em nota encaminhada à CNN, ele afirmou repudiar as acusações. Também disse que sua trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes.