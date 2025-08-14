PMs são suspeitos de cobrar por segurança durante expediente

Dez policiais militares foram presos nesta quinta-feira durante a terceira fase da Operação Patrinus, da Promotoria do Rio de Janeiro. A investigação mira grupos criminosos formados por PMs da Baixada Fluminense suspeitos de obrigar comerciantes a pagar por segurança.

Segundo a investigação, os policiais recebiam propina semanal de comerciantes para oferecer segurança armada durante o expediente no batalhão de Belford Roxo. Eles usavam viaturas, uniformes e armamento da corporação para o serviço particular.

Os lojistas que aderiam ao esquema eram chamados de padrinhos e recebiam presença constante de policiais e rotas de patrulhamento adaptadas para seus estabelecimentos. Em alguns casos, um mesmo comerciante era extorquido por mais de um grupo de policiais da unidade, segundo a Promotoria.