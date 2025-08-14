Alexandre Padilha diz que Donald Trump é 'inimigo da saúde'

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse nesta quinta-feira (14) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é "inimigo da saúde" e que Pix e Mais Médicos "já são patrimônios do povo brasileiro".

"Nenhum ataque vai fazer com que a gente abra mão do Pix e do Mais Médicos", disse ele a jornalistas em Goiana (PE), onde acompanha o presidente Lula na cerimônia de inauguração de uma fábrica de hemoderivados da Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia).

Leia mais: EUA revogam visto de funcionários do governo brasileiro