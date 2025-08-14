Alexandre Padilha diz que Donald Trump é 'inimigo da saúde'
| Tempo de leitura: 2 min
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse nesta quinta-feira (14) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é "inimigo da saúde" e que Pix e Mais Médicos "já são patrimônios do povo brasileiro".
"Nenhum ataque vai fazer com que a gente abra mão do Pix e do Mais Médicos", disse ele a jornalistas em Goiana (PE), onde acompanha o presidente Lula na cerimônia de inauguração de uma fábrica de hemoderivados da Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia).
Leia mais: EUA revogam visto de funcionários do governo brasileiro
"Nenhum ataque, seja aqui no Brasil, muito menos um ataque que vem de fora, com outros interesses, de quem já tem uma história de atacar a saúde. Porque o presidente Trump começou o ano perseguindo cientistas que desenvolvem vacinas, cancelando contratos, e agora faz um ataque a um programa internacionalmente reconhecido, que é o Mais Médicos", acrescentou.
Em seu discurso, mais tarde, o ministro voltou a criticar o governo dos EUA e disse que Trump "se acha chefe do mundo".
Segundo o governo federal, a nova planta industrial em Pernambuco vai produzir, a partir do plasma humano, medicamentos de alto custo, como Albumina, Imunoglobulina e Fatores de Coagulação VIII e IX, usados no tratamento de queimados graves, pacientes de UTIs, hemofilias, doenças raras e em grandes cirurgias. O investimento foi de R$ 1,9 bilhão.
Além de Goiana, o presidente terá outras duas agendas em Pernambuco nesta quinta-feira. À tarde, ele visita um hospital particular no Recife, onde deve fazer anúncios no âmbito do programa Agora Tem Especialistas, e também participa da entrega de títulos de regularização fundiária em Brasília Teimosa, na zona sul do Recife.
Estatal vinculada ao Ministério da Saúde, a Hemobrás foi criada em 2004 para reduzir a dependência externa do Brasil no setor de derivados do sangue. Hoje, de acordo com o governo federal, a Hemobrás recolhe plasma excedente de 72 hemocentros públicos e serviços de hemoterapia no país. O insumo, que atualmente é enviado para processamento no exterior, passa a ter maior parcela de produção no território nacional, ainda segundo o governo federal.
A fábrica inaugurada nesta quinta permite que o Brasil produza, em quatro anos, até 500 mil litros de plasma fracionado por ano e seis tipos de medicamentos.