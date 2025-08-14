Hytalo Santos diz ter compromisso com a proteção de crianças

O influenciador Hytalo Santos se pronunciou pela primeira vez após a divulgação do vídeo do youtuber Felca, que expôs casos de exploração de crianças e adolescentes.

Em nota encaminhada à CNN, Hytalo repudiou as acusações de exploração. "Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes."

O influenciador afirmou ainda que nunca ocultou ou obstruiu investigações. "Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção."