'Caçador de répteis' captura píton de 5 metros em prédio; VÍDEO
| Tempo de leitura: 2 min
Uma cena inusitada surpreendeu moradores de um prédio no centro de Los Angeles: uma píton de quase 5 metros foi encontrada dentro de uma caçamba de lixo, debilitada e com a boca inchada.
Mulher inicialmente pensou se tratar de um brinquedo ou de uma peça de taxidermia. Ao se aproximar, a moradora do prédio, Teresa Sanchez, percebeu que o animal estava vivo e precisava de ajuda. Com outra vizinha, começou a ligar para órgãos e serviços de remoção, preocupada com a segurança de crianças, pets e da própria cobra. O caso foi divulgado no dia 8 de agosto.
Píton estava doente e havia sido colocada dentro de um recipiente plástico antes de ser descartada. Muitos serviços de controle animal se recusaram a resgatá-la ou informaram que iriam sacrificá-la. Sanchez, então, procurou alguém que pudesse salvá-la.
"Eu queria encontrar alguém que tivesse mais compaixão pelos animais para que pudesse, com sorte, pegá-los, resgatá-los e cuidar deles até que se recuperassem", disse Teresa Sanchez, à KTLA.
Foi assim que entrou em cena Joseph Hart, do Reptile Hunter (caçador de répteis, em português), especialista em resgate e reabilitação de répteis. Ele entrou na caçamba, retirou a cobra e a levou para receber cuidados veterinários.
O animal, uma fêmea batizada de Apples, agora está em recuperação. Hart afirmou, nas redes sociais, que está tratando a cobra com medicamentos e em um recinto adequado para o porte da serpente. Ele também reforçou que a legislação de Los Angeles exige licença para a posse de animais exóticos, como pítons.
Emocionado, o profissional fez um desabafo em sua rede social. "É extremamente revoltante, pois se trata de um caso de maus-tratos e crueldade contra animais. É possível ver que Apples está com uma grave infecção na boca, algo relativamente comum entre cobras mantidas no comércio de pets. Parte o meu coração pensar que o antigo dono provavelmente se sentiu sobrecarregado com a ideia de tratar a condição médica, já que contas veterinárias podem ser caras", escreveu Hart.
"Abandonar ou descartar o animal não é solução. Infelizmente, em casos assim, pode não haver muitas opções. Antes de mim, a polícia, o controle animal e outros resgates especializados em répteis foram avisados. Nenhum deles quis ajudar. Cheguei a ser informado de que a cobra seria 'sacrificada'. Tenho muita honra de ter tido a oportunidade de dar a Apples uma segunda chance. Ela é forte, linda e, posso garantir, tem vontade de viver", disse Joseph Hart, especialista em resgate e reabilitação de répteis.
Em outra postagem, no dia 13 de agosto, Hart afirmou que a cobra está se recuperando bem. "Estamos mantendo os cuidados de limpeza e a medicação da píton Apples! Em apenas uma semana, ela já está muito melhor! Estou extremamente orgulhoso dessa cobra! Obrigado por todo o apoio e pelas reações e comentários positivos sobre o resgate e a recuperação dela. Sinto que ela percebe todo o carinho de todos e isso a mantém forte!", atualizou o profissional.