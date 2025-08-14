'Caçador de répteis' captura píton de 5 metros em prédio; VÍDEO

Emocionado, o profissional fez um desabafo em sua rede social. "É extremamente revoltante, pois se trata de um caso de maus-tratos e crueldade contra animais. É possível ver que Apples está com uma grave infecção na boca, algo relativamente comum entre cobras mantidas no comércio de pets. Parte o meu coração pensar que o antigo dono provavelmente se sentiu sobrecarregado com a ideia de tratar a condição médica, já que contas veterinárias podem ser caras", escreveu Hart.

"Abandonar ou descartar o animal não é solução. Infelizmente, em casos assim, pode não haver muitas opções. Antes de mim, a polícia, o controle animal e outros resgates especializados em répteis foram avisados. Nenhum deles quis ajudar. Cheguei a ser informado de que a cobra seria 'sacrificada'. Tenho muita honra de ter tido a oportunidade de dar a Apples uma segunda chance. Ela é forte, linda e, posso garantir, tem vontade de viver", disse Joseph Hart, especialista em resgate e reabilitação de répteis.

Em outra postagem, no dia 13 de agosto, Hart afirmou que a cobra está se recuperando bem. "Estamos mantendo os cuidados de limpeza e a medicação da píton Apples! Em apenas uma semana, ela já está muito melhor! Estou extremamente orgulhoso dessa cobra! Obrigado por todo o apoio e pelas reações e comentários positivos sobre o resgate e a recuperação dela. Sinto que ela percebe todo o carinho de todos e isso a mantém forte!", atualizou o profissional.