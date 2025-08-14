51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro e 53%, ações de Moraes

Nova pesquisa do Datafolha mostra que 51% dos brasileiros concordam com a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A maioria, 53%, considera que o magistrado vem agindo dentro da lei.

Foi o que aferiu o instituto na segunda-feira (11) e na terça (12), quando foi a campo e ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos em 113 municípios. A margem de erro global do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

No dia 4, Moraes determinou a prisão domiciliar do político por considerar que ele havia desrespeitado uma das medidas cautelares que haviam sido definidas pelo magistrado, de não se pronunciar por redes sociais de terceiros, ao participar virtualmente de ato em seu favor na véspera.