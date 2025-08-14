NFL anuncia Ana Castela como atração do 2º jogo no Brasil

A NFL anunciou nesta manhã que a cantora Ana Castela será a responsável por dar voz ao Hino brasileiro na edição deste ano do São Paulo Game, enquanto a colombiana Karol G comandará o show do intervalo.

Ana Castela fará a performance na cerimônia antes do início do segundo jogo no Brasil. No ano passado, a cantora Luisa Sonza foi quem cantou o Hino nacional no evento que marcou a primeira partida da NFL disputada no Hemisfério Sul.

A colombiana Karol G, por sua vez, é a grande atração do show do intervalo. Vencedora do Grammy, ela sucede Anitta, que em 2024 se apresentou no gramado após o primeiro tempo assim como ocorre nos EUA durante o Super Bowl ?a final da temporada da liga de futebol americano.