NFL anuncia Ana Castela como atração do 2º jogo no Brasil
A NFL anunciou nesta manhã que a cantora Ana Castela será a responsável por dar voz ao Hino brasileiro na edição deste ano do São Paulo Game, enquanto a colombiana Karol G comandará o show do intervalo.
Ana Castela fará a performance na cerimônia antes do início do segundo jogo no Brasil. No ano passado, a cantora Luisa Sonza foi quem cantou o Hino nacional no evento que marcou a primeira partida da NFL disputada no Hemisfério Sul.
A colombiana Karol G, por sua vez, é a grande atração do show do intervalo. Vencedora do Grammy, ela sucede Anitta, que em 2024 se apresentou no gramado após o primeiro tempo assim como ocorre nos EUA durante o Super Bowl ?a final da temporada da liga de futebol americano.
Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam no estádio do Corinthians no dia 5 de setembro. A partida começa às 21h30 (de Brasília) e será transmitida internacionalmente pelo YouTube.
"Eu nunca imaginei que teria a chance de cantar o Hino em um evento como o NFL São Paulo Game, especialmente no Brasil. É uma honra imensa, a emoção é indescritível. Vai ser um momento muito especial, não só para mim, mas para todos que estiverem assistindo. Confesso que estou um pouco nervosa, mal posso esperar para estar lá", disse Ana Castela.
"É realmente uma honra e um momento do qual tenho muito orgulho de participar. Já assisti a muitos shows do intervalo da NFL ao longo dos anos, e agora, ter a oportunidade de levar minha música para esse palco global, significa muito para mim. Mal posso esperar para celebrar com todos em São Paulo e com os fãs ao redor do mundo", afirma Karol G.