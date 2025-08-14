Lituânia ensinará crianças a construir e operar drones

Para lidar com a ameaça russa, o governo da Lituânia lançou um programa em que vai ensinar crianças a partir de 8 anos a construir e pilotar drones.

O objetivo é "expandir o treinamento de resistência civil" no país europeu. O treinamento será conduzido pelo sindicato de fuzileiros da Lituânia e visa capacitar 22.500 pessoas até 2028.

Crianças de 8 a 10 anos serão ensinadas a construir e pilotar drones simples, com uso de jogos e experimentos. Já os alunos do ensino médio aprenderão a projetar e fabricar peças para os equipamentos e serão capacitados a construir e pilotar drones avançados, além de receberem noções básicas de programação.