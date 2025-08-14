Aposentada vive há quase cinco anos em hospital de São Paulo

Caminhar pelas ruas, ir à feira, ao supermercado e voltar à vida normal são desejos da aposentada Ana Lúcia Martins, 66. Com obesidade mórbida e artrose na coluna lombar, nos joelhos e nos quadris, a mulher está internada no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, em Santana, na zona norte de São Paulo, há quase cinco anos.

Segundo o irmão, Donato Martins Filho, 58, Ana Lúcia aguardava cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril quando veio a pandemia de Covid e com ela o isolamento, a compulsão alimentar e a obesidade. Sem se locomover, não havia condições para a mulher permanecer em casa sozinha.

Em conversa com a reportagem na sexta-feira (8), no quarto 408 do Hospital do Mandaqui, a paciente contou que chegou a cair algumas vezes, tinha dificuldade respiratória e precisava tratar uma escara na perna. Com mais de 180 quilos, em outubro de 2020, a ida ao hospital foi inevitável.