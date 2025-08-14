Prefeito de São Bernardo do Campo é afastado do cargo

A Justiça determinou o afastamento, pelo período de um ano, do prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos). Ele é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quinta-feira (14) para apurar corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura da cidade na Grande São Paulo. Policiais cumprem dois mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão.

A 4ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) autorizou a ação, que determinou, além do afastamento dos cargos, a quebra de sigilo bancário e fiscal dos alvos, que incluem dois vereadores, um secretário municipal e um servidor público.

A PF atua em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema, na ação denominada Operação Estafeta. O tribunal negou a prisão de Lima, mas determinou o uso de tornozeleira eletrônica, como medida cautelar diversa da prisão.