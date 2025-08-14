Ônibus é incendiado com passageiros dentro do veículo; VÍDEO

Um ônibus da linha Vargem Grande - Terminal Santo Amaro, operado pela Viação Grajaú, foi atacado e incendiado na noite desta quarta-feira (13) na Estrada da Colônia Mário Reimberg Christe, em Parelheiros, em São Paulo.

Testemunhas disseram que um grupo de pessoas ateou fogo quando passageiros ainda estavam no veículo.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento do ataque, com cenas de desespero por parte de passageiros. "Desce, desce, desce", gritam homens que estavam do lado de fora e presenciaram o ato de vandalismo.