Justiça determina buscas na casa de Hytalo Santos

O juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de João Pessoa, Adhailton Lacet Correia Porto, determinou, nesta quarta-feira (13) o pedido de mandado de busca e apreensão na casa de Hytalo Santos. O juiz concedeu o pedido do Ministério Público da Paraíba.

Na mesma decisão, o magistrado determinou a suspensão, imediatamente, de todas as contas e perfis do influenciador, "enquanto perdurar a apuração dos fatos relacionados ao uso de adolescentes em suas postagens e vídeos".

Assim, Hytalo não deve ter mais acesso ao Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. O vídeos que do canal do influenciador no YouTube já não estão mais ativos. As contas nas redes dele também já foram desativadas.