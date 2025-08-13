Dólar sobe para R$ 5,40 em dia de correção no mercado

Num dia de correção no mercado financeiro, o dólar voltou ao nível de R$ 5,40 após atingir o menor valor em 14 meses na véspera. A bolsa de valores recuou quase 1%, motivada pela realização de lucros e pela queda nas vendas do varejo.

O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (13) vendido a R$ 5,40, com alta de R$ 0,015 (+0,27%). A cotação operou estável durante a manhã, mas subiu a tarde, chegando a R$ 5,41 na máxima do dia, por volta das 13h.

Apesar da alta desta quarta, a divisa cai 3,55% em agosto. Em 2025, a moeda estadunidense acumula queda de 12,6%.