Dana White anuncia evento do UFC na Casa Branca

Presidente do UFC, Dana White anunciou ontem a realização de um evento da organização na Casa Branca em 4 de julho de 2026. A data vai celebrar o 250º aniversário da independência dos Estados Unidos.

Amigo do presidente Donald Trump, White disse, em entrevista à rede CBS, que o evento será na residência oficial da presidência. "Vai acontecer, isso é certo."

O plano é que o evento faça parte das comemorações pelo 250º aniversário da declaração de independência dos EUA. Ainda não há detalhes de quem irá participar das lutas. O governo norte-americano e Donald Trump ainda não se pronunciaram sobre o tema.