Treinador diz que Rebeca Andrade não disputará Mundial deste ano

A brasileira Rebeca Andrade, 26, não participará do Mundial de ginástica artística deste ano, marcado para outubro, em Jacarta, na Indonésia. De acordo com o treinador Francisco Porath, a atleta vai passar a temporada toda sem competir, dando um necessário descanso a seu corpo.

"A gente optou por ela não competir neste ano. Dentro do planejamento da Rebeca, este ano seria mais tranquilo", afirmou Porath, conhecido como Xico, em entrevista ao ge.com, apontando a necessidade do que chamou de "destreinamento ativo".

"Toda a equipe achou que não era o melhor momento para tirá-la desse voo de cruzeiro. Aí, sim, em 2026, a gente tem compromissos muito importantes. Começa a valer a classificação olímpica", acrescentou o técnico.