PSG bate Tottenham nos pênaltis e é campeão
| Tempo de leitura: 3 min
O PSG conseguiu um empate improvável por 2 a 2, venceu o Tottenham nos pênaltis por 4 a 3 com redenção do goleiro Chevalier e conquistou a Supercopa da Europa, disputada na Itália.
O estreante foi o nome do jogo. Contratado recentemente pelo PSG, o goleiro Chevalier falhou com bola rolando, mas brilhou nos pênaltis ao defender a batida de Van de Ven e contou com um erro de Tel para o título da equipe.
O Tottenham abriu 2 a 0. Os ingleses contaram com gols de Van de Ven e Romero - este com falha de Chevalier - e pareciam ter caminho livre para o título.
O PSG cresceu com os reservas e buscou o empate nos acréscimos. Lee Kang-In fez o primeiro, e Gonçalo Ramos empatou.
A partida reuniu o campeão da Champions League e o da Liga Europa na última temporada.
Os dois times voltam a campo no final de semana. No sábado, o Tottenham recebe o Burnley, às 11h (de Brasília), pela 1ª rodada do Campeonato Inglês. No domingo, o PSG visita o Nantes, às 15h45, pela abertura do Campeonato Francês.
O Tottenham se mostrou muito mais inteiro durante todo o jogo. A equipe inglesa fez uma pré-temporada completa, realizou seis amistosos e teve tempo para se acostumar ao estilo de jogo do técnico Thomas Frank, recém-contratado após se destacar no Brentford.
Richarlison, titular, foi destaque. O brasileiro participou de quase todas as jogadas ofensivas, ajudou muito na pressão contra a defesa do PSG e teve boas finalizações ao longo do duelo. Ele saiu na metade final do segundo tempo.
O PSG pareceu desligado e cansado. O time francês se reapresentou há menos de uma semana, pouco treinou e praticamente não se encontrou em campo. A equipe não fez nenhum jogo desde a derrota para o Chelsea na final do Mundial de Clubes, há um mês.
Os reservas salvaram diante de um Tottenham que se retraiu. Luis Enrique passou a mexer no time na reta final da partida e contou com as estrelas de Lee Kang-In e Gonçalo Ramos para deixar tudo igual no único momento em que conseguiu pressionar a equipe inglesa, que aparentou estar confortável mesmo quando o placar ficou mais apertado e acabou punida.
Chevalier fez sua estreia no gol do PSG em meio à saída de Donnarumma. O italiano é o centro de uma polêmica após ter se recusado a renovar o contrato - que vai até junho de 2026 - por se sentir injustiçado, segundo a imprensa europeia. Ele foi afastado pelo técnico Luis Enrique e será negociado. O City aparece como provável destino.
O novo goleiro foi anunciado ao longo da última semana e fazia jogo seguro. Chevalier fez duas boas defesas - uma delas no lance do primeiro gol do Tottenham - mas falhou no segundo.
Chevalier viveu a parte alta da sua noite nos pênaltis. O goleiro foi para os pênaltis em baixa, mas defendeu uma cobrança de Van de Ven viu o cenário mudar.
Ficha técnica
PSG
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery (Lee Kang-In), Vitinha e Doué (Gonçalo Ramos); Barcola (Mbaye), Kvaratskhelia (Fabián Ruiz) e Dembélé. T.: Luis Enrique
Tottenham
Vicario; Pedro Porro, Romero, Danso e Van de Ven; Bentancur, Palhinha (Gray) e Kudus (Tel); Sarr (Bergvall), Spence e Richarlison (Solanke). T.: Thomas Frank
Local: Bluenergy Stadium, em Udine (ITA)
Árbitro: João Pinheiro (POR)
Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)
VAR: Tiago Martins (POR)
Gols: Van de Ven (38'/1°T), Romero (2'/2°T), Lee Kang-In (39'/2°T), Gonçalo Ramos (48'/2°T)
Cartões amarelos: Barcola, Pacho, Dembélé (PSG), Richarlison, Danso (TOT)