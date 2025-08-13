Câmara aprova horário alternativo de vestibular

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que determina a realização de provas de vestibulares e concursos públicos em horários alternativos, visando respeitar os direitos de candidatos que tenham restrições religiosas.

A proposta também abrange a justificativa de faltas de alunos aos sábados, caso a ausência seja motivada por crenças religiosas, como os adventistas e judeus.

De acordo com o seguimento dessas religiões, o sábado é o dia da observância, na qual a orientação é de não fazer "nenhum trabalho" durante o período do pôr do sol de sexta até o pôr do sol do sábado por ser o dia de descanso e santificação.