Justiça autoriza contratação de PMs para escolas cívico-militares

O Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu um recurso do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e derrubou a liminar que suspendia a contratação de policiais militares aposentados para as escolas cívico-militares.

Assim, o desembargador José Carlos Ferreira Alves autorizou a Secretaria Estadual de Educação a retomar o processo seletivo dos agentes e a implementar o programa nas escolas paulistas. A contratação havia sido suspensa em julho após uma ação da Apeoesp (principal sindicato dos professores da rede estadual paulista).

Promessa do governador à base bolsonarista, o programa deveria ter início em cem escolas neste segundo semestre letivo. As aulas retornaram em 28 de julho sem os policiais aposentados nas escolas.