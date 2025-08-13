Homem desarma assaltante e atira pela janela do carro; VÍDEO

Um homem reagiu a uma tentativa de roubo, desarmou o assaltante e disparou contra o suspeito. O caso aconteceu no final da tarde desta terça-feira (12), na avenida Jornalista Roberto Marinho, próximo ao cruzamento com a Avenida Santo Amaro, zona sul de São Paulo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro da vítima parado no trânsito. O assaltante se aproxima em uma moto. Num lance rápido, o homem toma a arma do assaltante, que tenta acelerar com a moto, e atira. O rapaz abandona a moto e corre.

Pelas imagens, ainda é possível ouvir outros disparos enquanto o assaltante corre.