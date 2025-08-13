Lula rebate EUA: 'tem que olhar para quem está acusando'

O presidente Lula (PT) rebateu nesta quarta-feira (13) o relatório dos Estados Unidos que criticou o tratamento aos direitos humanos no Brasil.

"Agora, ao falar de direitos humanos no Brasil, a gente tem que olhar para o país que está acusando o Brasil. E, com muita tranquilidade a gente vai tentar fazer, no nosso alcance, para minimizar o problema que foi causado."

O documento produzido pelo governo de Donald Trump listava práticas de direitos humanos no Brasil, uma análise anual feita pelo Departamento de Estado dos EUA sobre todos os países membros da ONU. Ele é realizado desde os anos 1970 e é uma referência mundial na análise do tema.