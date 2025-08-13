Inmet emite alerta laranja para baixa umidade do ar nesta quarta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, que indica perigo, no início da tarde desta quarta-feira (13) em razão da baixa umidade do ar que atinge os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Distrito Federal, além de parte de Minas Gerais e do Paraná. Nesta região, a umidade relativa do ar deve ficar entre 12% e 20% na tarde de hoje.
O instituto alerta que há risco potencial de incêndios florestais e à saúde das populações nesta região. Pode haver ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. A recomendação é beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes, umidificar os ambientes e hidratar a pele. Atividades físicas não são recomendadas.
O alerta abrange 853 municípios das seguintes regiões:
- Centro Goiano
- Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
- Leste Goiano
- Centro-Sul Mato-Grossense
- Sul Goiano
- Presidente Prudente
- São José do Rio Preto
- Nordeste Mato-Grossense
- Leste de Mato Grosso do Sul
- Centro Norte de Mato Grosso do Sul
- Ribeirão Preto
- Araçatuba
- Sudeste Mato-Grossense
- Norte Goiano
- Noroeste Paranaense
- Marília
- Norte Central Paranaense
- Araraquara
- Pantanais Sul Mato-Grossense
- Sudoeste de Mato Grosso do Sul
- Noroeste Goiano
- Sudoeste Mato-grossense
- Bauru
- Assis
- Distrito Federal
- Norte Mato-Grossense
- Noroeste de Minas
- Sul/Sudoeste de Minas
- Norte Pioneiro Paranaense.