Inmet emite alerta laranja para baixa umidade do ar nesta quarta

Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Mapa do Instituto Nacional de Meteorologia mostra regiões em alerta para baixa umidade do ar
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, que indica perigo, no início da tarde desta quarta-feira (13) em razão da baixa umidade do ar que atinge os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Distrito Federal, além de parte de Minas Gerais e do Paraná. Nesta região, a umidade relativa do ar deve ficar entre 12% e 20% na tarde de hoje.

O instituto alerta que há risco potencial de incêndios florestais e à saúde das populações nesta região. Pode haver ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. A recomendação é beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes, umidificar os ambientes e hidratar a pele. Atividades físicas não são recomendadas.

O alerta abrange 853 municípios das seguintes regiões:

  • Centro Goiano
  • Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
  • Leste Goiano
  • Centro-Sul Mato-Grossense
  • Sul Goiano
  • Presidente Prudente
  • São José do Rio Preto
  • Nordeste Mato-Grossense
  • Leste de Mato Grosso do Sul
  • Centro Norte de Mato Grosso do Sul
  • Ribeirão Preto
  • Araçatuba
  • Sudeste Mato-Grossense
  • Norte Goiano
  • Noroeste Paranaense
  • Marília
  • Norte Central Paranaense
  • Araraquara
  • Pantanais Sul Mato-Grossense
  • Sudoeste de Mato Grosso do Sul
  • Noroeste Goiano
  • Sudoeste Mato-grossense
  • Bauru
  • Assis
  • Distrito Federal
  • Norte Mato-Grossense
  • Noroeste de Minas
  • Sul/Sudoeste de Minas
  • Norte Pioneiro Paranaense. 

