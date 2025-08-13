14 de agosto de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DESFALQUE

Yuri Alberto passa por cirurgia para corrigir hérnia

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Corinthians
Yuri Alberto foi internado com dores abdominais, após ser atendido no pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star.
Yuri Alberto foi internado com dores abdominais, após ser atendido no pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star.

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal.

O camisa 9 do Timão foi internado com dores abdominais, após ser atendido no pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star.

O atleta passou por exames de imagem e foi avaliado pelo médico gastroenterologista Dr. Walter Ayres, que diagnosticou uma hérnia inguinal. Na madrugada, o jogador foi submetido a cirurgia realizada pelo mesmo especialista.

O procedimento cirúrgico foi bem-sucedido e Yuri segue em recuperação no hospital. A previsão é de que ele receba alta médica nesta quinta-feira.

A projeção é que Yuri retorne aos gramados apenas entre o fim de setembro e começo de outubro, após cumprir de quatro a oito semanas de recuperação.

Comentários

Comentários