Yuri Alberto passa por cirurgia para corrigir hérnia

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal.

O camisa 9 do Timão foi internado com dores abdominais, após ser atendido no pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star.

O atleta passou por exames de imagem e foi avaliado pelo médico gastroenterologista Dr. Walter Ayres, que diagnosticou uma hérnia inguinal. Na madrugada, o jogador foi submetido a cirurgia realizada pelo mesmo especialista.