Yuri Alberto passa por cirurgia para corrigir hérnia
Folhapress
O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal.
O camisa 9 do Timão foi internado com dores abdominais, após ser atendido no pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star.
O atleta passou por exames de imagem e foi avaliado pelo médico gastroenterologista Dr. Walter Ayres, que diagnosticou uma hérnia inguinal. Na madrugada, o jogador foi submetido a cirurgia realizada pelo mesmo especialista.
O procedimento cirúrgico foi bem-sucedido e Yuri segue em recuperação no hospital. A previsão é de que ele receba alta médica nesta quinta-feira.
A projeção é que Yuri retorne aos gramados apenas entre o fim de setembro e começo de outubro, após cumprir de quatro a oito semanas de recuperação.