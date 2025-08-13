Zambelli passa mal durante audiência na Itália e vai a hospital

Presa na Itália, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passou mal, foi levada para um hospital e teve sua audiência de custódia no país interrompida nesta quarta-feira (13), segundo relatou o advogado dela no Brasil, Fabio Pagnozzi.

De acordo com a defesa, a parlamentar chegou a ser atendida por uma equipe médica na Corte de Apelação de Roma, onde a audiência acontecia, e uma ambulância foi chamada.

A parlamentar tinha expectativas de que sua prisão fosse ser reconsiderada e chegou a enviar uma carta a familiares pedindo para que bolsonaristas fizessem pressão sobre o ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, por alguma decisão em seu benefício.