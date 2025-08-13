Polícia apura fraude de R$ 114 mil contra Uber com uso de IA

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza, nesta quarta-feira (13), uma operação contra uma quadrilha suspeita de explorar uma falha no sistema de pagamentos via Pix da Uber que teria causado prejuízo de R$ 114 mil à plataforma.

Segundo as investigações, os suspeitos criavam contas falsas, tanto de motoristas quanto de passageiros, e faziam pedidos de corridas com várias paradas, o que aumentava o valor final das viagens. No fim, a plataforma pagava o valor total ao falso motorista, mas o passageiro não pagava e abandonava a conta, que se tornava inativa.

O grupo também burlava o sistema de verificação do aplicativo, ainda de acordo com a apuração. Os integrantes usavam inteligência artificial para alterar fotos digitalmente e colocavam imagens impressas com rostos de outras pessoas sobre suas próprias faces.