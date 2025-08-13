Relatório do governo Trump que critica Moraes cita polícia de SP

O relatório sobre práticas de direitos humanos no Brasil produzido pelo pelo governo Trump critica a atuação da polícia de São Paulo durante o período comandado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O documento "2024 Country Reports on Human Rights Practices: Brazil" cita a corporação paulista em um trecho intitulado de "Execuções Extrajudiciais". O texto fala que no país ocorreram diversos relatos de homicídios arbitrários ou ilegais cometidos pela polícia de São Paulo e de outros estado brasileiros.

Este é o mesmo relatório que critica a atuação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que é citado no trecho sobre censura.