PUC-SP abre inscrições para vestibular 2026, com prova antecipada

A PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) abriu nesta quarta-feira (13) as inscrições para o Vestibular de Verão 2026, com prova presencial antecipada para 19 de outubro. A taxa é de R$ 225

O prazo vai até 7 de outubro, exclusivamente pelo site Nucvest. Essa é a primeira vez que a instituição antecipa as datas do vestibular.

No ato da inscrição, o candidato deve escolher entre São Paulo e Sorocaba como local de prova e indicar o curso desejado, entre opções de dez unidades acadêmicas da instituição.