Padre é investigado sob suspeita de agredir fiel durante missa

Um padre é investigado sob suspeita de agredir uma fiel durante uma celebração religiosa em São Manuel, no interior de São Paulo. A vítima, de 62 anos, que não teve o nome divulgado, registrou o caso na Polícia Civil como lesão corporal. Ela afirma ter sido atacada com tapas, puxões de cabelo, chutes e socos pelo padre João José Bezerra, durante uma missa na Paróquia Nossa Senhora Consolata, no bairro Flamboyants, no último dia 7 de agosto.

Em nota, a Arquidiocese de Botucatu disse manifestar "profundo pesar e consternação" pelo ocorrido e pediu desculpas pelo sofrimento e transtornos causados à fiel. O texto afirma que situações de violência são "absolutamente incompatíveis" com a missão da Igreja e com o Evangelho, e informa que o padre foi afastado cautelarmente de suas funções.

A Arquidiocese disse ainda que está arcando com as despesas médicas da vítima e que instaurou um procedimento interno para apurar o caso, além de colaborar com as investigações policiais.