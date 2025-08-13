Processos de exploração sexual infantil aumentaram 191% em 8 anos

Nos últimos anos, o Tribunal de Justiça de São Paulo recebeu uma explosão de processos relacionados à exploração sexual infantil. Enquanto em 2016 foram 36 casos registrados, em 2024 esse número subiu para 105.

O crime mais comum em apuração é o de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Em 2025, os registros seguem em alta e devem bater um novo recorde no estado, já que, até julho, já foram abertos 95 processos.

Para Ariel de Castro Alves, advogado e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), o aumento está ligado ao uso crescente da internet por menores de 18 anos, mas também ao crescimento da conscientização da sociedade sobre violações de direitos digitais.