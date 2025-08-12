Mega acumula e prêmio principal pode chegar a R$ 47 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça (12) o concurso 2900 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 39.295.966,90. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor acumulado pode chegar a R$ 47 milhões no sorteio de quinta (14).

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60.

Houve 53 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 40.487,59. Também foram 2.885 apostas que tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.226,03.