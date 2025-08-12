Fortaleza faz jogo em marcha lenta e só empata com Vélez

O Fortaleza teve atuação apática no Castelão e não conseguiu sair do 0 a 0 com o Vélez Sarsfield, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

O Vélez foi mais perigoso no primeiro tempo. O Fortaleza melhorou com a entrada de Kerwin Andrade na etapa final, mas seguiu em "marcha lenta" e pouco assustou o goleiro adversário.

O jogo da volta será realizado na próxima terça-feira, na Argentina. As equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), no estádio José Amalfitani. Quem vencer avança às quartas. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis.