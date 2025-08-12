Fortaleza faz jogo em marcha lenta e só empata com Vélez
O Fortaleza teve atuação apática no Castelão e não conseguiu sair do 0 a 0 com o Vélez Sarsfield, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.
O Vélez foi mais perigoso no primeiro tempo. O Fortaleza melhorou com a entrada de Kerwin Andrade na etapa final, mas seguiu em "marcha lenta" e pouco assustou o goleiro adversário.
O jogo da volta será realizado na próxima terça-feira, na Argentina. As equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), no estádio José Amalfitani. Quem vencer avança às quartas. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis.
Antes disso, o Fortaleza joga no sábado, pelo Brasileirão. A equipe cearense visita o Fluminense, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada da competição.
O Fortaleza chegou ao seu quarto jogo seguido sem vencer. A equipe agora soma dois empates [Vélez e Corinthians] e duas derrotas [Grêmio e Botafogo] nos últimos jogos. Além de ter de decidir na Argentina na Libertadores, o Leão do Pici lida com a briga contra o rebaixamento no Brasileiro.
Nem mesmo um jogo de Libertadores animou os torcedores do Fortaleza. A Arena Castelão contou com apenas 27.955 presentes ? o estádio tem capacidade para quase 64 mil e viu os argentinos serem mais barulhentos em alguns momentos. Outros jogos do Leão do Pici na competição continental já chegaram a contar com mais de 40 mil torcedores.
Ficha técnica
Fortaleza
Helton Leite; Mancuso, Ávila, Kuscevic (Brítez) e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez (Rossetto) e Lucca Prior (Kerwin Andrade); Marinho (Herrera), Breno Lopes e Deyverson (Bareiro). T.: Renato Paiva
Vélez
Marchiori; Gordon, Mammana (Quirós), Magallán e Gómez; Baeza, Aliendro e Galván; Pellegrini (Machuca), Romero (Pizzini) e Carrizo. T.: Guillermo Barros Schelotto
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro: Derlis Lopez (PAR)
Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Eduardo Britos (PAR)
VAR: Ulises Mereles (PAR)
Cartões amarelos: Baeza, Aliendro (VEL), Kuscevic, Brítez, Rossetto, Herrera (FOR)
Cartão vermelho: Rossetto (FOR)