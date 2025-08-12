Confira o resultado da Mega-Sena sorteada nesta terça

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (12) o concurso 2900 da Mega-Sena, que tem o prêmio principal de R$ 39.295.966,90.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60.

O valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.