Preso empresário suspeito de matar gari em briga de trânsito

O empresário Renê da Silva Nogueira Junior foi preso na tarde desta segunda-feira sob suspeita de ter matado a tiros o gari Laudemir de Souza Fernandes durante um briga de trânsito na região oeste de Belo Horizonte. Renê, 47, foi preso quando estava em uma academia no bairro Estoril, também na zona oeste da capital mineira.

A morte teria ocorrido horas antes da prisão. Laudemir, 44, foi socorrido e levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, onde morreu. A reportagem enviou uma mensagem à defesa do empresário, mas não teve resposta até a publicação deste texto.

Segundo a polícia, Renê negou o crime em depoimento e afirmou que não passou pelo local onde Laudemir foi alvejado.